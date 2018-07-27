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18:52 (мск), источник: Sportmail.ru

VAR в Перу. Судья подтвердил взятие ворот, посмотрев повтор на фотокамере

Курьезный случай произошел во время матча Кубка Перу между «Ретамосо» и «Аквиято».

Источник: РИА "Новости"

Игроки «Ретамосо» забили гол, но мяч прошел сквозь сетку ворот. Судья поначалу засчитал гол, но потом пошел проверять свое решение.

Единственным вариантом для просмотра стала камера фотографа матча. Изучив ее содержимое, арбитр подтвердил, что гол был забит правильно.

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