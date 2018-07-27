VAR в Перу. Судья подтвердил взятие ворот, посмотрев повтор на фотокамере

Игроки «Ретамосо» забили гол, но мяч прошел сквозь сетку ворот. Судья поначалу засчитал гол, но потом пошел проверять свое решение.



Единственным вариантом для просмотра стала камера фотографа матча. Изучив ее содержимое, арбитр подтвердил, что гол был забит правильно.