Клопп считает, что «Ливерпуль» не переплатил за Алисона
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о сумме трансфера голкипера Алисона Бекера, который был куплен у «Ромы» за € 62,5 млн.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о сумме трансфера голкипера Алисона Бекера, который был куплен у «Ромы» за € 62,5 млн.
«Многие думают, что это большие деньги. Да, это так, но Алисон мог стоить сумасшедших денег. Например, в контракте Яна Облака сумма отступных составляет € 100 млн. Покупка голкипера — непростой процесс, потому что не каждый год на рынке доступен хороший вратарь», — приводит слова Клоппа ESPN.
Алисон стал самым дорогим голкипером в истории футбола. Предыдущий рекорд принадлежал вратарю Эдерсону Мораесу, который перешёл из «Бенфики» в «Манчестер Сити» в 2017 году примерно за € 39 млн.
Стоит отметить, что сумма трансфера Бекера может увеличиться на € 10 млн, которые предусмотрены в соглашении между «Ромой» и «Ливерпулем» в качестве бонусов.