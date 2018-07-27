Клопп считает, что «Ливерпуль» не переплатил за Алисона

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«Многие думают, что это большие деньги. Да, это так, но Алисон мог стоить сумасшедших денег. Например, в контракте Яна Облака сумма отступных составляет € 100 млн. Покупка голкипера — непростой процесс, потому что не каждый год на рынке доступен хороший вратарь», — приводит слова Клоппа ESPN.

Алисон стал самым дорогим голкипером в истории футбола. Предыдущий рекорд принадлежал вратарю Эдерсону Мораесу, который перешёл из «Бенфики» в «Манчестер Сити» в 2017 году примерно за € 39 млн.