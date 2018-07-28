СМИ: «Милан» договорился с «Ювентусом» об аренде Игуаина

Миланцы за один год заплатят 15 миллионов евро, после чего будут обязаны выкупить трансфер.

Вместе с тем, Игуаин не желает покидать Турин и терять зарплату в размере 7,5 миллионов евро в год. В ближайшие дни игрок приедет в Италию на переговоры с «Юве».