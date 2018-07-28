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10:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Милан» договорился с «Ювентусом» об аренде Игуаина

«Милан» достиг соглашения с «Ювентусом» об аренде нападающего Гонсало Игуаина, сообщает Football Italia.

Источник: РИА "Новости"

Миланцы за один год заплатят 15 миллионов евро, после чего будут обязаны выкупить трансфер.

Вместе с тем, Игуаин не желает покидать Турин и терять зарплату в размере 7,5 миллионов евро в год. В ближайшие дни игрок приедет в Италию на переговоры с «Юве».

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