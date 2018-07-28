«Монако» представил Головина по-царски. На это стоит посмотреть

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22-летний полузащитник сборной России Александр Головин перешел из ЦСКА в «Монако», подписав с иностранным клубом контракт на пять лет. По информации «СЭ», сумма трансфера составила 30 миллионов долларов. Столько за российских игроков еще никогда не платили.

«Монако» представил Головина красиво. Практически все, что было опубликовано в клубных социальных сетях в пятницу, так или иначе касалось новичка из России.

Первое видео — Головин стоит на горе спиной к камере в футболке «Монако» и любуется видом, который открывается на княжество. Музыкальное сопровождение пятисекундного ролика — максимально пафосное.

Следующее видео в Твиттере — «обзор на Головина» (назовем это так). Сколько лет, где родился, где и как играл, передачи, голы, обводки.

Головин делает селфи.

Вскоре подоспело и интервью с полузащитником. На видео (помимо, собственно, интервью) он вместе с вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым, на медицинском обследовании, на тренировочном поле и, конечно же, на той самой горе. В концовке российский футболист произносит девиз Монако — Daghe Munegu! («Вперед, Монако!»).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Jddq2K6sIy8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это еще не все. «Монако» сделал рекламу Инстаграму Головина.

Затем Головин расписался на футболке «Монако» c 17-м номером, которую живописно повесили в раздевалке.