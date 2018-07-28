Швайнштайгер: число зрителей на матчах MLS выше, чем в Италии или Франции

«MLS в спортивном плане стала очень привлекательным местом. Сейчас здесь играют Златан Ибрагимович и Уэйн Руни. Я думаю, что ещё много известных футболистов переедут сюда. В экономическом плане американский чемпионат также значительно прибавил. Число зрителей на матчах выше, чем в Италии или Франции. На стадионах всегда царит позитивная атмосфера. Люди приходят на матчи семьями, развлекательный фактор играет важную роль. Мне как игроку очень нравится играть здесь.

Предаст ли популярности футболу в Америке передача права на проведение чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике? Определённо. Америка сможет показать миру, что футбол здесь стал ещё популярнее. Я уверен, что команды через восемь лет испытают на себе великолепную атмосферу.