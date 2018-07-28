Бывший футболист ЦСКА Витиньо подписал контракт с «Фламенго» на четыре года

Витиньо перешел в московский клуб в 2013 году из «Ботафого», после этого он дважды отправлялся в аренду в бразильский «Интернасьонал». В сезоне-2017/18 Витиньо сыграл в 30 матчах чемпионата России, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач. В пятницу Витиньо в составе ЦСКА стал обладателем Суперкубка России после победы над московским «Локомотивом» со счетом 1:0 в дополнительное время. Бразилец провел на поле 117 минут и был заменен в конце второго дополнительного тайма.