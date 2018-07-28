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11:15 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист ЦСКА Витиньо подписал контракт с «Фламенго» на четыре года

ТАСС, 28 июля. Бывший нападающий московского ЦСКА Витиньо заключил контракт с бразильским футбольным клубом «Фламенго» на четыре года. Об этом сообщает пресс- служба бразильского клуба.

Ранее ЦСКА объявил об уходе 24-летнего бразильского форварда.

Отмечается, что официальное представление Витиньо в качестве игрока «Фламенго» пройдет 29 июля.

Витиньо перешел в московский клуб в 2013 году из «Ботафого», после этого он дважды отправлялся в аренду в бразильский «Интернасьонал». В сезоне-2017/18 Витиньо сыграл в 30 матчах чемпионата России, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач. В пятницу Витиньо в составе ЦСКА стал обладателем Суперкубка России после победы над московским «Локомотивом» со счетом 1:0 в дополнительное время. Бразилец провел на поле 117 минут и был заменен в конце второго дополнительного тайма.

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