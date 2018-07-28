«Спортинг» требует от «Атлетико» 100 миллионов евро за незаконное подписание Желсона Мартинша

Лиссабонцы считают этот трансфер незаконным, так как игрок сборной Португалии расторг контракт со клубом в одностороннем порядке. В связи с этим «Спортинг» пожаловался в ФИФА.



В прошлом сезоне Мартинш провел за лиссабонский клуб 49 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 13 голевых передач.