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11:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спортинг» требует от «Атлетико» 100 миллионов евро за незаконное подписание Желсона Мартинша

«Спортинг» требует от «Атлетико» 100 миллионов евро за подписание контракта с полузащитником Желсоном Мартиншем, сообщает 101 Great Goals.

25 июля 23-летний хавбек перешел в мадридской клуб на правах свободного агента, подписав контракт до 2024 года.

Лиссабонцы считают этот трансфер незаконным, так как игрок сборной Португалии расторг контракт со клубом в одностороннем порядке. В связи с этим «Спортинг» пожаловался в ФИФА.

В прошлом сезоне Мартинш провел за лиссабонский клуб 49 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 13 голевых передач.

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