СМИ: Рохо близок к переходу в «Вулверхэмптон» за 28 миллионов евро
«Вулверхэмптон» завершает сделку по переходу защитника «Манчестера Юнайтеда» Маркоса Рохо за 28 миллионов евро, утверждает The Telegraph.
«Вулверхэмптон» завершает сделку по переходу защитника «Манчестера Юнайтеда» Маркоса Рохо за 28 миллионов евро, утверждает The Telegraph.
Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью хочет расстаться с 28-летним аргентинцем, чтобы на вырученные за него средства купить 25-летнего защитника «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайра, который оценивается в 67,5 миллионов евро.
Рохо в прошлом сезоне за «МЮ» провел 12 матчей, в которых получил 6 желтых карточек.16 марта он продлил контракт с клубом до 2021 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» принял предложение «Вулверхэмптона» по трансферу полузащитника Александра Зинченко в размере 18 миллионов евро.