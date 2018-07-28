СМИ: Рохо близок к переходу в «Вулверхэмптон» за 28 миллионов евро

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью хочет расстаться с 28-летним аргентинцем, чтобы на вырученные за него средства купить 25-летнего защитника «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайра, который оценивается в 67,5 миллионов евро.

Рохо в прошлом сезоне за «МЮ» провел 12 матчей, в которых получил 6 желтых карточек.16 марта он продлил контракт с клубом до 2021 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.