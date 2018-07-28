Фалькао поприветствовал Головина в «Монако» на русском языке
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поприветствовал новичка команды полузащитника Александра Головина на русском языке.
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поприветствовал новичка команды полузащитника Александра Головина на русском языке.
Соответствующее видео было опубликовано в «твиттере» французского клуба.
«Доброе утро!» — обратился Фалькао к Головину на русском языке.
После этого колумбийский форвард, который является капитаном «Монако», уже на английском языке сказал Александру: «Добро пожаловать! Всё хорошо?» Россиянин в ответ кивнул.