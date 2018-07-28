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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Фалькао поприветствовал Головина в «Монако» на русском языке

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поприветствовал новичка команды полузащитника Александра Головина на русском языке.

Соответствующее видео было опубликовано в «твиттере» французского клуба.

«Доброе утро!» — обратился Фалькао к Головину на русском языке.

После этого колумбийский форвард, который является капитаном «Монако», уже на английском языке сказал Александру: «Добро пожаловать! Всё хорошо?» Россиянин в ответ кивнул.

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