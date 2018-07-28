«Интер» близок к приобретению защитника «Атлетико» Врсалько за € 25 млн
Защитник «Атлетико» и сборной Хорватии Шиме Врсалько близок к переходу в «Интер», сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские газеты.
Защитник «Атлетико» и сборной Хорватии Шиме Врсалько близок к переходу в «Интер», сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские газеты.
По данным источников, переход 26-летнего хорватского футболиста обойдётся итальянскому клубу в € 25 млн. Отмечается, что стороны уже договорились о трансфере.
Ранее главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подтвердил информацию об интересе клуба к Врсалько. Сообщалось, что итальянская команда может арендовать игрока с правом последующего выкупа.
На завершившемся в России чемпионате мира Врсалько стал обладателем серебряной медали. В финале турнира хорваты уступили французам (2:4). В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник отыграл в 21 матче за «Атлетико» и отметился четырьмя результативными передачами.