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13:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» близок к приобретению защитника «Атлетико» Врсалько за € 25 млн

Защитник «Атлетико» и сборной Хорватии Шиме Врсалько близок к переходу в «Интер», сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские газеты.

Источник: РИА "Новости"

По данным источников, переход 26-летнего хорватского футболиста обойдётся итальянскому клубу в € 25 млн. Отмечается, что стороны уже договорились о трансфере.

Ранее главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подтвердил информацию об интересе клуба к Врсалько. Сообщалось, что итальянская команда может арендовать игрока с правом последующего выкупа.

На завершившемся в России чемпионате мира Врсалько стал обладателем серебряной медали. В финале турнира хорваты уступили французам (2:4). В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник отыграл в 21 матче за «Атлетико» и отметился четырьмя результативными передачами.

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