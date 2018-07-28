«Интер» близок к приобретению защитника «Атлетико» Врсалько за € 25 млн

Источник: РИА "Новости"

По данным источников, переход 26-летнего хорватского футболиста обойдётся итальянскому клубу в € 25 млн. Отмечается, что стороны уже договорились о трансфере.

Ранее главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подтвердил информацию об интересе клуба к Врсалько. Сообщалось, что итальянская команда может арендовать игрока с правом последующего выкупа.