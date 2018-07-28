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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» разгромил «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов

Лондонский «Арсенал» встречался с «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов.

Встреча прошла в Сингапуре на стадионе «Национальный» и завершилась уверенной победой английского клуба со счётом 5:1.

В составе победителей дубль оформил французский нападающий Александр Ляказетт, а ещё по голу на свой счёт записали немецкий полузащитник Месут Озил, защитник Роб Холдинг и форвард Эдвард Нкетиа. За парижскую команду отличился хавбек Кристофер Нкунку, который реализовал пенальти.

В своём следующем матче Международного кубка чемпионов «Арсенал» встретится с «Челси» (1 августа), а «ПСЖ» сыграет с «Атлетико» (30 июля).

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