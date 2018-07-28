«Арсенал» разгромил «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов

Встреча прошла в Сингапуре на стадионе «Национальный» и завершилась уверенной победой английского клуба со счётом 5:1.

В составе победителей дубль оформил французский нападающий Александр Ляказетт, а ещё по голу на свой счёт записали немецкий полузащитник Месут Озил, защитник Роб Холдинг и форвард Эдвард Нкетиа. За парижскую команду отличился хавбек Кристофер Нкунку, который реализовал пенальти.