«Арсенал» разгромил «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов
Лондонский «Арсенал» встречался с «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов.
Лондонский «Арсенал» встречался с «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов.
Встреча прошла в Сингапуре на стадионе «Национальный» и завершилась уверенной победой английского клуба со счётом 5:1.
В составе победителей дубль оформил французский нападающий Александр Ляказетт, а ещё по голу на свой счёт записали немецкий полузащитник Месут Озил, защитник Роб Холдинг и форвард Эдвард Нкетиа. За парижскую команду отличился хавбек Кристофер Нкунку, который реализовал пенальти.
В своём следующем матче Международного кубка чемпионов «Арсенал» встретится с «Челси» (1 августа), а «ПСЖ» сыграет с «Атлетико» (30 июля).