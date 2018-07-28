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17:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Вы все потрясающие. Алга, «Астана». Твумаси попрощался с Казахстаном после переезда в Испанию

Нападающий сборной Ганы по футболу Патрик Твумаси, который перешел из «Астаны» в испанский «Алавес», попрощался с казахстанской командой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Твумаси опубликовал пост в своем Instagram, поблагодарив президента клуба Саяна Хамиджанова, тренеров и товарищей по команде.

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«Это были замечательные 5 лет в «Астане». Мне понравился каждый сезон. Хотелось бы сказать очень большое спасибо президенту клуба, моим тренерам и товарищам по команде.

С вами было весело играть вместе, ребята. Вы все потрясающие. Всем моим поклонникам, хочу сказать, что очень ценю вас.

Благодарю всех вас за поддержку. Я принял новый вызов. Всем в клубе: спасибо, что вы были частью моей семьи. Я желаю успеха всем вам. Алга «Астана», — написал Твумаси.

Напомним, что с новым клубом Твумаси подписал четырехлетний контракт. За переход игрока «Алавес» выплатил денежную компенсацию, но попросил «Астану» не раскрывать ее сумму.

Контракт Твумаси с «Астаной» был рассчитан до конца 2019 года. Соглашение было продлено следующим летом. По данным авторитетного портала Transfermarkt.de, за трансфер Твумаси «Алавес» заплатил «Астане» три миллиона евро при его стоимости в 2,8 миллиона.

При этом трансфер Твумаси стал самой дорогой продажей в истории казахстанской премьер-лиги. Предыдущий рекорд также принадлежал «Астане» зимой этого года клуб за два миллиона евро продал Жуниора Кабанангу в саудовский «Аль-Наср» — в июле форвард сборной ДР Конго вернулся к чемпионам КПЛ на правах годичной аренды.

В прошлом сезоне «Алавес» занял восьмое место из 20 команд Ла Лиги. Для клуба Твумаси стал четвертым новичком, подписанным этим летом. Он стал вторым бывшим игроком «Астаны» в чемпионате Испании — в июне 2017 года в «Валенсию» как свободный агент перешел сербский хавбек Неманья Максимович, но этим летом «летучие мыши» продали его за 5,5 миллиона евро «Хетафе», прописав в контракте обратную сумму выкупа.

За «Астану» Твумаси выступал с лета 2013 года. Ганец забил 69 мячей и отдал 27 голевых передач в 171 матче за столичную команду. В Испанию он переезжает в статусе лучшего бомбардира в истории своего бывшего клуба.

Вместе с «Астаной» Твумаси четырежды выигрывал чемпионат Казахстана, один раз завоевал Кубок РК и дважды — Суперкубок, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и выходил в 1/16 финала Лиги Европы.

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