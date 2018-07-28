«Вы все потрясающие. Алга, «Астана». Твумаси попрощался с Казахстаном после переезда в Испанию

Твумаси опубликовал пост в своем Instagram, поблагодарив президента клуба Саяна Хамиджанова, тренеров и товарищей по команде.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blxr-R-n_pX/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Blxr-R-n_pX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">It has been an amazing 5 years @Astana and I tell you I enjoy every bit of the seasons. I would like to say a very big thank you to the President of Astana club. Mr. Sayan Hamitzanov, my coaches and my team mates. To my team mates, it was a pleasure playing alongside with you guys. You are all amazing. To all my fans I want to say I really appreciate you. Thank you all for your supports.Excited for a new challenge. To everyone in the club, thank you for been a part of my family. I wish you all success. Thank you all.God is God??. T23✌?. Alga Astana✊???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/patrick_twumasi/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Patrick Twumasi</a> (@patrick_twumasi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T13:04:51+00:00">28 Июл 2018 в 6:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это были замечательные 5 лет в «Астане». Мне понравился каждый сезон. Хотелось бы сказать очень большое спасибо президенту клуба, моим тренерам и товарищам по команде.

С вами было весело играть вместе, ребята. Вы все потрясающие. Всем моим поклонникам, хочу сказать, что очень ценю вас.

Благодарю всех вас за поддержку. Я принял новый вызов. Всем в клубе: спасибо, что вы были частью моей семьи. Я желаю успеха всем вам. Алга «Астана», — написал Твумаси.

Напомним, что с новым клубом Твумаси подписал четырехлетний контракт. За переход игрока «Алавес» выплатил денежную компенсацию, но попросил «Астану» не раскрывать ее сумму.

Контракт Твумаси с «Астаной» был рассчитан до конца 2019 года. Соглашение было продлено следующим летом. По данным авторитетного портала Transfermarkt.de, за трансфер Твумаси «Алавес» заплатил «Астане» три миллиона евро при его стоимости в 2,8 миллиона.

При этом трансфер Твумаси стал самой дорогой продажей в истории казахстанской премьер-лиги. Предыдущий рекорд также принадлежал «Астане» зимой этого года клуб за два миллиона евро продал Жуниора Кабанангу в саудовский «Аль-Наср» — в июле форвард сборной ДР Конго вернулся к чемпионам КПЛ на правах годичной аренды.

В прошлом сезоне «Алавес» занял восьмое место из 20 команд Ла Лиги. Для клуба Твумаси стал четвертым новичком, подписанным этим летом. Он стал вторым бывшим игроком «Астаны» в чемпионате Испании — в июне 2017 года в «Валенсию» как свободный агент перешел сербский хавбек Неманья Максимович, но этим летом «летучие мыши» продали его за 5,5 миллиона евро «Хетафе», прописав в контракте обратную сумму выкупа.

За «Астану» Твумаси выступал с лета 2013 года. Ганец забил 69 мячей и отдал 27 голевых передач в 171 матче за столичную команду. В Испанию он переезжает в статусе лучшего бомбардира в истории своего бывшего клуба.