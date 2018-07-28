Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Александрия0
Заря Лг0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Оренбург
Футбол. Зарубежный
19:30
Львов
Динамо К
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал0
Анжи1
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
29.07
Луч
Зенит-2
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
18Как болели за Мурата Гассиева
17:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» одержал пятую победу в КПЛ-2018 и поднялся на шестое место в чемпионате

Кызылординский «Кайсар» обыграл петропавловский «Кызыл-Жар СК» в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Кызылорде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Свою команду вперед на 29-й минуте вывел Марк Гурман, а через восемь минут Матиас Курьор удвоил преимущество кызылординской команды.

Таким образом, «Кайсар» одержал пятую победу в чемпионате и с 24-мя очками поднялся на шестое место в чемпионате. «Кызыл-Жар СК» потерпел 12-е поражение и с 18-ю баллами располагается на десятой строчке.

Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кызыл-Жар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Астана" обыграла "Атырау" в КПЛ и увеличила отрыв от "Кайрата" до девяти очков
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России
«Арсенал» разгромил «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов
Гамова раскритиковала Минспорт за звания ЗМС футболистам сборной
«Монако» представил Головина по-царски. На это стоит посмотреть
10 молодых игроков РПЛ, которые должны проявить себя
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран- при Венгрии
СМИ: «Милан» договорился с «Ювентусом» об аренде Игуаина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка