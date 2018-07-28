«Кайсар» одержал пятую победу в КПЛ-2018 и поднялся на шестое место в чемпионате
Кызылординский «Кайсар» обыграл петропавловский «Кызыл-Жар СК» в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Кызылординский «Кайсар» обыграл петропавловский «Кызыл-Жар СК» в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Встреча, прошедшая в Кызылорде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Свою команду вперед на 29-й минуте вывел Марк Гурман, а через восемь минут Матиас Курьор удвоил преимущество кызылординской команды.
Таким образом, «Кайсар» одержал пятую победу в чемпионате и с 24-мя очками поднялся на шестое место в чемпионате. «Кызыл-Жар СК» потерпел 12-е поражение и с 18-ю баллами располагается на десятой строчке.