«Астана» обыграла «Атырау» в КПЛ и увеличила отрыв от «Кайрата» до девяти очков

Встреча, которая состоялась в Астане, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Счет в игре уже на второй минуте открыл Юрий Логвиненко, а вот удвоить преимущество футболистам «Астаны» удалось только на 62-й. Гол на свой счет записал Сергей Малый.

Благодаря этой победе «Астана» набрала 53 очка и увеличила отрыв от «Кайрата», который идет вторым, до девяти баллов. Стоит отметить, что «Астана» провела на две игры больше «Кайрата». «Атырау» с 16-ю очками располагается на последнем, 12-м месте в чемпионате.