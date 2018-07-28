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18:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» обыграла «Атырау» в КПЛ и увеличила отрыв от «Кайрата» до девяти очков

Действующий чемпион Казахстана «Астана» обыграл «Атырау» в матче 20-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, которая состоялась в Астане, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Счет в игре уже на второй минуте открыл Юрий Логвиненко, а вот удвоить преимущество футболистам «Астаны» удалось только на 62-й. Гол на свой счет записал Сергей Малый.

Благодаря этой победе «Астана» набрала 53 очка и увеличила отрыв от «Кайрата», который идет вторым, до девяти баллов. Стоит отметить, что «Астана» провела на две игры больше «Кайрата». «Атырау» с 16-ю очками располагается на последнем, 12-м месте в чемпионате.

Напомним, что в первом матче 20-го тура КПЛ кызылординский «Кайсар» обыграл петропавловский «Кызыл-Жар СК» со счетом 2:1.

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"Астана" обыграла "Атырау" в КПЛ и увеличила отрыв от "Кайрата" до девяти очков
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