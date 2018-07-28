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19:23 (мск), источник: Vesti.kz

Гол «Акжайыка» на 85-й минуте не позволил «Актобе» победить в третьем подряд матче в КПЛ

Уральский «Акжайык» и «Актобе» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, которая прошла в Уральске, завершилась со счетом 1:1. Гости смогли выйти вперед на 43-й минуте. С передачи Маркоса Пиззелли отличился Жан-Эд Морис.

Напомним, что в первом матче 20-го тура КПЛ «Кайсар» обыграл «Кызыл-Жар СК» со счетом 2:1, а «Астана» одержала победу над «Атырау» — 2:0.

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