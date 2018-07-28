Гол «Акжайыка» на 85-й минуте не позволил «Актобе» победить в третьем подряд матче в КПЛ
Уральский «Акжайык» и «Актобе» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Уральский «Акжайык» и «Актобе» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Встреча, которая прошла в Уральске, завершилась со счетом 1:1. Гости смогли выйти вперед на 43-й минуте. С передачи Маркоса Пиззелли отличился
Напомним, что в первом матче 20-го тура КПЛ «Кайсар» обыграл «Кызыл-Жар СК» со счетом 2:1, а «Астана» одержала победу над «Атырау» — 2:0.