«Я хотел вернуться»: форвард «Астаны» Кабананга рассказал о новом себе и прокомментировал уход Твумаси

— Мне приятно вернуться. Я соскучился по футболу. Давно хотел вернуться и сегодня сделал это. Рад, что мы взяли три очка.
— Тренер говорил, что форма Кабананги не позволяет ему играть. Почему так получилось?
— В команде тренер босс. Если он считает, что игрок готов, он выпустит его на поле. Если тренер говорит, что нужно еще поработать, то нужно еще поработать. Дело в том, что в Саудовской Аравии чемпионат закончился давно — я вернулся и тренировался. Я думаю, сейчас я хорошо набираю форму.
— А сколько нужно времени, чтобы эту форму набрать?
— Сыграю еще две игры и буду на 100 процентов готов.
— Довольны ли Вы своей саудовской карьерой?
— Важнее опыт, который может получить футболист. Я съездил в Саудовскую Аравию и увидел другой футбол, который мне не подошел. Поэтому я согласился вернуться.
— Мы привыкли к связке Твумаси — Кабананга, но Патрика в команде больше нет. Как чувствуете себя без постоянного партнера по атаке?
— Процесс адаптации в обновленной команде идет хорошо. У нас новый тренер, философию которого я начинаю понимать. Что касается Патрика, то мы с ним играли долго и стали хорошо понимать друг друга. Но и сейчас в команде есть игроки, с которыми мне удается налаживать взаимосвязи. Был Патрик, но он остался в прошлом. Сейчас есть новые игроки, с которыми мы будем строить команду. Я понимаю ожидание болельщиков, и я работаю над тем, чтобы быть лучше, чем полгода назад.