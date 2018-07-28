«Я хотел вернуться»: форвард «Астаны» Кабананга рассказал о новом себе и прокомментировал уход Твумаси

— Мне приятно вернуться. Я соскучился по футболу. Давно хотел вернуться и сегодня сделал это. Рад, что мы взяли три очка.

— Тренер говорил, что форма Кабананги не позволяет ему играть. Почему так получилось?

— В команде тренер босс. Если он считает, что игрок готов, он выпустит его на поле. Если тренер говорит, что нужно еще поработать, то нужно еще поработать. Дело в том, что в Саудовской Аравии чемпионат закончился давно — я вернулся и тренировался. Я думаю, сейчас я хорошо набираю форму.

— А сколько нужно времени, чтобы эту форму набрать?

— Сыграю еще две игры и буду на 100 процентов готов.

— Довольны ли Вы своей саудовской карьерой?

— Важнее опыт, который может получить футболист. Я съездил в Саудовскую Аравию и увидел другой футбол, который мне не подошел. Поэтому я согласился вернуться.

— Мы привыкли к связке Твумаси — Кабананга, но Патрика в команде больше нет. Как чувствуете себя без постоянного партнера по атаке?