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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов перед ответной игрой прервал неудачную серию в чемпионате Дании

Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов «Мидтьюлланд» одержал первую победу в чемпионате Дании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче третьего тура «Мидтьюлланд» встречался с «Эсбьергом» и одержал домашнюю победу со счетом 3:1. У победителей мячами отметились Густав Викхейм, Якоб Поульсен и Фрэнк Огочукву. Благодаря этой победе у «Мидтьюлланда» стало четыре балла.

Сама «Астана» также провела сегодня матч. В рамках 20-го тура КПЛ она в Астане обыграла «Атырау» со счетом 2:0 и увеличила отрыв от «Кайрата» до девяти баллов.

Стоит отметить, что уже 1 августа датская команда примет «Астану». Начало этого матча в 23:00 по времени Астаны.

Напомним, что в первой игре «Астана» вырвала победу со счетом 2:1. Причем победный гол был забит на последних секундах, а именно на 94-й минуте.

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