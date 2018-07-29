«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче Международного кубка чемпионов

Источник: AP 2018

В составе победителей отличились Садио Мане (28-я минута, с пенальти), Даниель Старридж (66), Шейи Оджо (74, с пенальти) и Джердан Шакири (82). У МЮ гол забил Андреас Перейра (31).

«Ливерпуль» вышел на второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков после трех матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место с двумя очками после двух игр.

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Рома», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд), французский «Лион» а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей турнира проходит в США, также встречи принимают Австрия, Италия, Франция, Англия, Ирландия, Португалия, Испания и Сингапур.