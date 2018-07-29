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10:00 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов

ТАСС, 29 июля. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» одержал волевую победу со счетом 3:2 над немецкой «Баварией» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в Майами.

Источник: AP 2018

В составе победителей два мяча забил Бернарду Силва (45, 70), также отличился Лукас Нмеча (52). У мюнхенцев голы в активе Меритана Шабани (15) и Арьена Роббена (24).

Обе команды набрали по три очка в трех матчах и делят 5−8 места в таблице.

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Рома», немецкая «Боруссия» (Дортмунд), французский «Лион» а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей турнира проходит в США, также встречи принимают Австрия, Италия, Франция, Англия, Ирландия, Португалия, Испания и Сингапур.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.

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