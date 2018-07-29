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10:55 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» по пенальти обыграла «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов

ТАСС, 29 июля. Испанская «Барселона» обыграла английский футбольный клуб «Тоттенхэм» в серии пенальти в матче Международного кубка чемпионов. Игра прошла в Пасадене (штат Калифорния, США).

Источник: AFP 2018

Основное время завершилось вничью — 2:2. Голами в составе «Барселоны» отметились Мунир Эль-Хаддади и Артур Рамос, у английской команды отличились Сон Хын Мин и Кевин Н’Куду.

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В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Барселоны». Футболисты испанского клуба реализовали все пять ударов, а их соперники оказались точны лишь трижды. Решающий пенальти реализовал новичок «Барселоны» 21-летний бразилец Малком, который перешел в испанскую команду из французского «Бордо».

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», испанские «Реал» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Рома» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французские «Лион» и «Пари Сен-Жермен», а также португальская «Бенфика».

Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.

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