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11:02 (мск), источник: ТАСС

Футболист Руни получил рассечение над глазом и перелом носа в матче MLS

ТАСС, 29 июля. Английский нападающий вашингтонского «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни получил рассечение над левым глазом и перелом носа в матче Главной футбольной лиге (MLS) против «Колорадо». Об этом сообщает пресс-служба MLS.

Источник: Reuters

Встреча с «Колорадо» прошла в воскресенье. На 33-й минуте Руни открыл счет в матче, забив свой дебютный гол в MLS, встреча завершилась победой «Ди Си Юнайтед» со счетом 2:1. В компенсированное время Руни вступил в единоборство с защитником «Колорадо» Акселем Сьобергом при подаче углового возле ворот своей команды, в ходе которого получил рассечение над левым глазом и перелом носа. После игры врачи наложили форварду пять швов.

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«Ди Си Юнайтед» идет на последнем (11-м) месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 18 матчах.

Руни известен по выступлению за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии. В составе «Эвертона» он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», а в июле 2017 года вернулся в «Эвертон». В составе «Манчестер Юнайтед» Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и становился победителем клубного чемпионата мира, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах).

В активе Руни 119 матчей в составе национальной команды Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе сборной Англии он выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, чемпионатов Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил карьеру в сборной.

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