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13:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Ювентус» продаст партнера Роналду и Месси ради новоиспеченного чемпиона мира

Туринский «Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поля Погба, сообщает Sunday Mirror.

Источник: AP 2018

По информации издания, туринский клуб намерен избавиться от Гонсало Игуаина, Миралема Пьянича, Даниэле Ругани и Маттиа Кальдара, а вырученные деньги потратить на трансфер 25-летнего француза.

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Напомним, два года назад «Юнайтед» купил Погба у «Ювентуса» за 105 миллионов евро. В 2012 году игрок покинул «красных дьяволов» и перешел в туринский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Погба устал от работы под руководством главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью и хочет вернуться в туринский клуб. В прошлом сезоне он провел 37 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил шесть мячей при 12 голевых передачах. В составе сборной Франции полузащитник стал чемпионом мира, забив один из четырех голов в ворота хорватов (4:2) в финале мундиаля-2018.

При этом Football Italia отмечает, что сам Игуаин не хочет покидать «Ювентус», несмотря на то, что с приходом португальца Криштиану Роналду он может потерять место в основном составе. Также аргентинец не желает терять зарплату в 7,5 миллиона евро в год.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» 10 июля. Сумма сделки составила 112 миллионов евро, из которых 100 пошли мадридскому клубу.

Игуаин выступает за «Ювентус» с 2016 года. В составе команды он дважды стал чемпионом Италии. На прошедшем чемпионате мира Игуаин вместе с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси дошел до 1/8 финала, где команда проиграла Франции со счетом 3:4.

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