«Ювентус» продаст партнера Роналду и Месси ради новоиспеченного чемпиона мира

Источник: AP 2018

По информации издания, туринский клуб намерен избавиться от Гонсало Игуаина, Миралема Пьянича, Даниэле Ругани и Маттиа Кальдара, а вырученные деньги потратить на трансфер 25-летнего француза.

Напомним, два года назад «Юнайтед» купил Погба у «Ювентуса» за 105 миллионов евро. В 2012 году игрок покинул «красных дьяволов» и перешел в туринский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Погба устал от работы под руководством главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью и хочет вернуться в туринский клуб. В прошлом сезоне он провел 37 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил шесть мячей при 12 голевых передачах. В составе сборной Франции полузащитник стал чемпионом мира, забив один из четырех голов в ворота хорватов (4:2) в финале мундиаля-2018.

При этом Football Italia отмечает, что сам Игуаин не хочет покидать «Ювентус», несмотря на то, что с приходом португальца Криштиану Роналду он может потерять место в основном составе. Также аргентинец не желает терять зарплату в 7,5 миллиона евро в год.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» 10 июля. Сумма сделки составила 112 миллионов евро, из которых 100 пошли мадридскому клубу.