Два представителя высшей лиги проиграли в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

Гродненские футболисты проиграли в Бобруйске представителю первой лиги «Белшине» со счетом 1:3. Еще один клуб из второго дивизиона гомельский «Локомотив» также на своем поле переиграл могилевчан 3:2, забив победный гол на 90-й минуте игры.
В остальных субботних встречах победили команды высшей лиги: «Узда» — «Смолевичи» — 2:3, «Слоним» — «Городея» — 1:2, «СМИ-Автотранс» (Смолевичи) — «Гомель» — 1:6, «Нафтан» (Новополоцк) — «Слуцк» — 0:1.
Ранее в 1/8 финала вышли борисовский БАТЭ, «Витебск» и жодинское «Торпедо-БелАЗ».
Сегодня состоятся еще 6 матчей 1/16 финала: «Сморгонь» — «Торпедо» (Минск), ЮАС (Житковичи) — «Ислочь» (Минский район), «Славия» (Мозырь) — «Луч» (Минск), «Клецк» — «Динамо» (Брест), «Чисть» — «Шахтер» (Солигорск), «Энергетик-БГАТУ» (Минск) — «Динамо» (Минск).