Два представителя высшей лиги проиграли в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

Гродненские футболисты проиграли в Бобруйске представителю первой лиги «Белшине» со счетом 1:3. Еще один клуб из второго дивизиона гомельский «Локомотив» также на своем поле переиграл могилевчан 3:2, забив победный гол на 90-й минуте игры.