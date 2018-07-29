Волевая победа с 0:2 над «Баварией» стоила «Манчестер Сити» травмы трех футболистов

Источник: AP 2018

В рамках Международного кубка чемпионов «Сити» одержал волевую победу над мюнхенцами — 3:2, хотя уже к 24-й минуте уступал со счетом 0:2.

Полузащитник Марез травмировал лодыжку и был заменен на 28-й минуте. У другого хавбека Фодена, который покинул поле на 85-й минуте, подозрение на повреждение подколенного сухожилия. Защитник Лапорт был заменен на 66-й минуте.

Степень серьезности травм и сроки возвращения игроков в строй «Ман Сити» называются. После матча главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола прокомментировал только повреждение Мареза, перешедшего в клуб этим летом из «Лестера».

«Я не знаю, что с ним, так как не был в раздевалке. У него была небольшая проблема с лодыжкой. Меня беспокоят многие вещи — получившие травмы игроки и те футболисты, которых здесь нет», — сказал Гвардиола.