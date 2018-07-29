Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Томь1
Ротор0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник1
Спартак-21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Енисей0
Зенит2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Динамо М
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д
Ворскла
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Химки
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тюмень
Армавир
Футбол. Первый дивизион
18:30
Чертаново
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:00
Тамбов
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Арсенал К
Футбол. Зарубежный
19:30
Мариуполь
Десна
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч1
Зенит-20
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
18Как болели за Мурата Гассиева
14:52 (мск), источник: Vesti.kz

Волевая победа с 0:2 над «Баварией» стоила «Манчестер Сити» травмы трех футболистов

Футболисты «Манчестер Сити» Рияд Марез, Эмерик Лапорт и Филип Фоден получили повреждения в матче «Баварией», сообщает официальный сайт английского клуба.

Источник: AP 2018

В рамках Международного кубка чемпионов «Сити» одержал волевую победу над мюнхенцами — 3:2, хотя уже к 24-й минуте уступал со счетом 0:2.

Читайте также
«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов

Полузащитник Марез травмировал лодыжку и был заменен на 28-й минуте. У другого хавбека Фодена, который покинул поле на 85-й минуте, подозрение на повреждение подколенного сухожилия. Защитник Лапорт был заменен на 66-й минуте.

Степень серьезности травм и сроки возвращения игроков в строй «Ман Сити» называются. После матча главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола прокомментировал только повреждение Мареза, перешедшего в клуб этим летом из «Лестера».

«Я не знаю, что с ним, так как не был в раздевалке. У него была небольшая проблема с лодыжкой. Меня беспокоят многие вещи — получившие травмы игроки и те футболисты, которых здесь нет», — сказал Гвардиола.

Добавим, что новый сезон «Сити» начнет 5 августа, когда в матче за Суперкубок Англии встретится с «Челси».

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Промоутер нашел виновных в освистывании боксера тренера Головкина после домашней победы
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов
«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в Международном кубке чемпионов
Денег нет, надежда есть. Что ждет «Динамо» в сезоне-2018/19
«Ливерпуль» разгромил МЮ в матче Международного кубка чемпионов
СМИ: «Локомотив» нацелился на приобретение чемпиона мира-2014
«Зенит» проводит выездной матч против «Енисея» в ЧР (трансляция)
Губерниев — о Гамовой и Мусэрском. Он их понимает
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка