Составлен рейтинг самых ненавистных клубов английской премьер-лиги

Источник: Reuters

В опросе участвовали болельщики всех команд, которые сыграют в АПЛ сезона 2018/2019/ Самым ненавистным клубом оказался «Челси» — за это высказались 68,7 процентов респондентов. В тройку также вошли «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» — 68,1 и 52,8 процентов соответственно.

Четвертое место с 47,6 процентами в опросе занял «Вест Хэм» а пятое — «Арсенал», который ненавидят 46,2 процентов фанатов других клубов. Менее всего болельщиков раздражает «Хаддерсфилд» — негативно о клубе высказались всего 9,7 процентов респондентов.