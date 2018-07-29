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17:46 (мск), источник: Vesti.kz

Составлен рейтинг самых ненавистных клубов английской премьер-лиги

Британский таблоид Mirror провел опрос среди фанатов и узнал, какой клуб английской премьер-лиги они ненавидят сильнее всего.

Источник: Reuters

В опросе участвовали болельщики всех команд, которые сыграют в АПЛ сезона 2018/2019/ Самым ненавистным клубом оказался «Челси» — за это высказались 68,7 процентов респондентов. В тройку также вошли «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» — 68,1 и 52,8 процентов соответственно.

Четвертое место с 47,6 процентами в опросе занял «Вест Хэм» а пятое — «Арсенал», который ненавидят 46,2 процентов фанатов других клубов. Менее всего болельщиков раздражает «Хаддерсфилд» — негативно о клубе высказались всего 9,7 процентов респондентов.

Болельщикам также был задан вопрос о том, к какому клубу они испытывают симпатии, кроме своего. Приз зрительских симпатий выиграл «Бернли», который симпатичен 35,8% опрошенных. В первой пятерке также оказались «Борнмут» (32,9 процентов), «Хаддерсфилд» (30,2), «Манчестер Сити» (28,3), а также «Ньюкасл» и «Фулхэм» (оба — 27,1).

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Составлен рейтинг самых ненавистных клубов английской премьер-лиги
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