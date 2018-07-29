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18:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» победил «Тобол» и сократил отставание от «Астаны» в таблице КПЛ

Футболисты «Кайрата» обыграли костанайский «Тобол» в домашнем матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 29 июля, в Алматы и завершилась со счетом 1:0.

На этот матч обе команды выпустили смешанные составы. Победу же «Кайрату» принес гол бразильского полузащитника Исаэля, который на 69-й минуте поразил ворота Вячеслава Котляра дальним ударом.

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Отметим, что за три дня до матча «Тобол» в первой игре второго раунда Лиги Европы победил армянский «Пюник» (2:1), а «Кайрат» на своем поле обыграл голландский «АЗ Алкмар» (2:0).

Ответные матчи казахстанские участники ЛЕ проведут на следующей неделе в гостях. Причем «Тобол» выйдет на поле ровно через 49 часов после окончания матча с «Кайратом». Игра костанайцев с «Пюником» пройдет 31 июля в Ереване и начнется в 22:00 по времени Астаны, а алматинцы свою игру проведут в ночь со 2 на августа — стартовый свисток прозвучит в 00:45.

С 47 очками «Кайрат» идет вторым в таблице КПЛ, а «Тобол» с 34 баллами занимает третье место. Лидирует же с 53 очками «Астана», которая пока провела на один матч больше.

В других играх 20-го тура КПЛ «Астана» победила «Атырау» (2:0), «Кайсар» обыграл «Кызыл-Жар СК» (2:1), а «Акжайык» сыграл вничью с «Актобе» (1:1).

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