«Кайрат» победил «Тобол» и сократил отставание от «Астаны» в таблице КПЛ

Игра проходила сегодня, 29 июля, в Алматы и завершилась со счетом 1:0.

На этот матч обе команды выпустили смешанные составы. Победу же «Кайрату» принес гол бразильского полузащитника Исаэля, который на 69-й минуте поразил ворота Вячеслава Котляра дальним ударом.

Отметим, что за три дня до матча «Тобол» в первой игре второго раунда Лиги Европы победил армянский «Пюник» (2:1), а «Кайрат» на своем поле обыграл голландский «АЗ Алкмар» (2:0).

Ответные матчи казахстанские участники ЛЕ проведут на следующей неделе в гостях. Причем «Тобол» выйдет на поле ровно через 49 часов после окончания матча с «Кайратом». Игра костанайцев с «Пюником» пройдет 31 июля в Ереване и начнется в 22:00 по времени Астаны, а алматинцы свою игру проведут в ночь со 2 на августа — стартовый свисток прозвучит в 00:45.

С 47 очками «Кайрат» идет вторым в таблице КПЛ, а «Тобол» с 34 баллами занимает третье место. Лидирует же с 53 очками «Астана», которая пока провела на один матч больше.