Международный кубок чемпионов: что там происходит?

Вдохновителем турнира считают американского миллиардера Стивена Росса. Того самого, который одержим идеей создания европейской суперлиги.

Привычные гастроли топ-клубов Европы за океан вылились в регулярный турнир ещё в 2013-м. Он и оказался первым в истории розыгрышем Международного кубка чемпионов. Выиграл его мадридский «Реал», обыграв в финале «Челси».

И что, на нём одни чемпионы?

Нет, на самом деле название турнира выбрано скорее ради пафоса. В этом году, например, чемпионами являются лишь пять команд из 18. С другой стороны, если говорить об истории клубов, каждый из них когда-то становился чемпионом в своей стране. В этом смысле всё оправданно и честно.

Список участников

В этом году в турнире участвуют только европейские клубы из шести стран. Вот они.



Англия (6 клубов): «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал».

Италия (4 клубов): «Ювентус», «Рома», «Интер», «Милан».

Испания (3 клуба): «Барселона», «Атлетико», «Реал».

Германия (2 клуба): «Бавария», «Боруссия».

Франция (2 клуба): «ПСЖ», «Лион».

Португалия: «Бенфика».

Какие матчи уже сыграны?



21.07.2018, Манчестер Сити (Англия) — Боруссия Д (Германия) — 0:1

21.07.2018, Бавария (Германия) — ПСЖ (Франция) — 3:1

22.07.2018, Ливерпуль (Англия) — Боруссия Д (Германия) -1:3

26.07.2018, Ювентус (Италия) — Бавария (Германия) -2:0

26.07.2018, Боруссия Д (Германия) — Бенфика (Португалия) — 2:2 (3:4 пен.)

26.07.2018, Манчестер Сити (Англия) — Ливерпуль (Англия) — 1:2

26.07.2018, Рома (Италия) — Тоттенхэм Хотспур (Англия) — 1:4

26.07.2018, Милан (Италия) — Манчестер Юнайтед (Англия) — 1:1 (8:9 пен.)

26.07.2018, Атлетико М (Испания) — Арсенал (Англия) — 1:1 (3:1 пен.)

28.07.2018, Арсенал (Англия) — ПСЖ (Франция) — 5:1

28.07.2018, Бенфика (Португалия) — Ювентус (Италия) — 1:1 (2:4 пен.)

28.07.2018, Челси (Англия) — Интер М (Италия) — 1:1 (5:4 пен.)

29.07.2018, Манчестер Юнайтед (Англия) — Ливерпуль (Англия) — 1:4

29.07.2018, Бавария (Германия) — Манчестер Сити (Англия) — 2:3

29.07.2018, Барселона (Испания) — Тоттенхэм Хотспур (Англия) — 2:2 (5:3 пен.)

Зачем это нужно клубам?

Ну, во-первых, это шикарная возможность подготовиться к сезону. Клубам не нужно ломать голову над тем, чтобы найти себе сильного соперника, согласовывать с ним место встречи, удобные даты и решать ещё кучу других головоломок.

Организаторы не только берут всё на себя, но и обеспечивают высокий зрительский интерес. В 2014-м на матч «МЮ» и «Реала» в штате Мичиган пришло около 110 тыс. зрителей. Сейчас стадионы в Штатах также заполняются до отказа. Кстати, в этот раз матчи проводят не только за океаном (хотя в основном там), но и в Европе и Азии.

Во-вторых, клубам идут крупные отчисления за участие в турнире. Организаторам удаётся достичь соглашений с достаточным количеством нулей по продажам ТВ-трансляций. Финансовых подробностей они не раскрывают, но известно, что суперклубы могут получить десятки миллионов евро за выступление в турнире — в зависимости от разных факторов.

Немного о регламенте

Из года в год он меняется, но в этом году всё максимально просто. Каждая из 18 команд проведёт по три игры, в результате которых и определится их место в общей таблице.

За победу в основное время клуб получает три очка, за победу в серии пенальти — два. Одно очко можно получить даже за поражение — в серии одиннадцатиметровых. К ней переходят сразу после ничейных 90 минут — никаких дополнительных таймов.

При равенстве очков будут смотреть на очные встречи и разницу мячей. Если равенство и здесь, решающим станет количество забитых и пропущенных голов.

Каждая команда может совершить в течение игры 11 замен. Скажем честно, тренеры порой откровенно жертвуют результатом и просматривают ближайший резерв. Либо новичков.

В остальном — всё по-настоящему.

Смотреть-то стоит?

Однозначно да. Иначе рискуете упустить моменты, подобные вчерашнему голу Шакири (скорее ныряйте по ссылке, если ещё не видели).

Все свои матчи уже провели «Боруссия» и «Ливерпуль», которые пока идут в лидерах, а также «Ман Сити» с «Баварией» (оба устроились где-то в серединке).

Но, несмотря на это, впереди много больших афиш. И даже если некоторые тренеры решат поберечь своих звёзд накануне сезона, там будет на что посмотреть.

«Ман Юнайтед» против «Реала», «Арсенал» против «Челси» и матч-реванш «Барсы» с «Ромой» (первый после весеннего трэша в ЛЧ).