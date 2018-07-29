Международный кубок чемпионов: что там происходит?
Раскладываем по полочкам всё, что нужно знать о турнире для полуночников.
Раскладываем по полочкам всё, что нужно знать о турнире для полуночников.
Вдохновителем турнира считают американского миллиардера Стивена Росса. Того самого, который одержим идеей создания европейской суперлиги.
Привычные гастроли
Нет, на самом деле название турнира выбрано скорее ради пафоса. В этом году, например, чемпионами являются лишь пять команд из 18. С другой стороны, если говорить об истории клубов, каждый из них
В этом году в турнире участвуют только европейские клубы из шести стран. Вот они.
Англия (6 клубов): «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал».
Италия (4 клубов): «Ювентус», «Рома», «Интер», «Милан».
Испания (3 клуба): «Барселона», «Атлетико», «Реал».
Германия (2 клуба): «Бавария», «Боруссия».
Франция (2 клуба): «ПСЖ», «Лион».
Португалия: «Бенфика».
Какие матчи уже сыграны?
21.07.2018, Манчестер Сити (Англия) — Боруссия Д (Германия) — 0:1
21.07.2018, Бавария (Германия) — ПСЖ (Франция) — 3:1
22.07.2018, Ливерпуль (Англия) — Боруссия Д (Германия) -1:3
26.07.2018, Ювентус (Италия) — Бавария (Германия) -2:0
26.07.2018, Боруссия Д (Германия) — Бенфика (Португалия) — 2:2 (3:4 пен.)
26.07.2018, Манчестер Сити (Англия) — Ливерпуль (Англия) — 1:2
26.07.2018, Рома (Италия) — Тоттенхэм Хотспур (Англия) — 1:4
26.07.2018, Милан (Италия) — Манчестер Юнайтед (Англия) — 1:1 (8:9 пен.)
26.07.2018, Атлетико М (Испания) — Арсенал (Англия) — 1:1 (3:1 пен.)
28.07.2018, Арсенал (Англия) — ПСЖ (Франция) — 5:1
28.07.2018, Бенфика (Португалия) — Ювентус (Италия) — 1:1 (2:4 пен.)
28.07.2018, Челси (Англия) — Интер М (Италия) — 1:1 (5:4 пен.)
29.07.2018, Манчестер Юнайтед (Англия) — Ливерпуль (Англия) — 1:4
29.07.2018, Бавария (Германия) — Манчестер Сити (Англия) — 2:3
29.07.2018, Барселона (Испания) — Тоттенхэм Хотспур (Англия) — 2:2 (5:3 пен.)
Ну,
Организаторы не только берут всё на себя, но и обеспечивают высокий зрительский интерес. В 2014-м на матч «МЮ» и «Реала» в штате Мичиган пришло около 110 тыс. зрителей. Сейчас стадионы в Штатах также заполняются до отказа. Кстати, в этот раз матчи проводят не только за океаном (хотя в основном там), но и в Европе и Азии.
Из года в год он меняется, но в этом году всё максимально просто. Каждая из 18 команд проведёт по три игры, в результате которых и определится их место в общей таблице.
За победу в основное время клуб получает три очка, за победу в серии пенальти — два. Одно очко можно получить даже за поражение — в серии одиннадцатиметровых. К ней переходят сразу после ничейных 90 минут — никаких дополнительных таймов.
При равенстве очков будут смотреть на очные встречи и разницу мячей. Если равенство и здесь, решающим станет количество забитых и пропущенных голов.
Каждая команда может совершить в течение игры 11 замен. Скажем честно, тренеры порой откровенно жертвуют результатом и просматривают ближайший резерв. Либо новичков.
В остальном — всё
Однозначно да. Иначе рискуете упустить моменты, подобные вчерашнему голу Шакири (скорее ныряйте по ссылке, если ещё не видели).
Все свои матчи уже провели «Боруссия» и «Ливерпуль», которые пока идут в лидерах, а также «Ман Сити» с «Баварией» (оба устроились
Но, несмотря на это, впереди много больших афиш. И даже если некоторые тренеры решат поберечь своих звёзд накануне сезона, там будет на что посмотреть.
«Ман Юнайтед» против «Реала», «Арсенал» против «Челси» и
Выбирайте игру и наслаждайтесь.