«Иртыш» упустил победу над «Шахтером» во втором матче с Димитровым

Игра проходила сегодня, 29 июля, в Павлодаре и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 56-й минуте бразильский полузащитник Родриго Антонио, вернувший в «Иртыш» спустя полгода, открыл счет, но на 64-й минуте «Шахтер» ответил голом хавбека сборной Черногории Дамира Кояшевича.

Для «Иртыша» эта ничья стала четвертой в КПЛ-2018, а для «Шахтера» — шестой. С 19 очками павлодарцы идут девятыми, а карагандинцы с 18 баллами занимают предпоследнее, 11-е, место.

Отметим, что для «Иртыша» прошедший матч стал вторым под руководством нового главного тренера Димитара Димитрова. Болгарин вернулся в клуб спустя год, а в дебютной игре с ним павлодарцы в гостях сыграли вничью с «Тоболом» (1:1).