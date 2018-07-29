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19:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» упустил победу над «Шахтером» во втором матче с Димитровым

Футболисты «Иртыша» сыграли вничью с карагандинским «Шахтером» в домашнем матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 29 июля, в Павлодаре и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 56-й минуте бразильский полузащитник Родриго Антонио, вернувший в «Иртыш» спустя полгода, открыл счет, но на 64-й минуте «Шахтер» ответил голом хавбека сборной Черногории Дамира Кояшевича.

Для «Иртыша» эта ничья стала четвертой в КПЛ-2018, а для «Шахтера» — шестой. С 19 очками павлодарцы идут девятыми, а карагандинцы с 18 баллами занимают предпоследнее, 11-е, место.

Отметим, что для «Иртыша» прошедший матч стал вторым под руководством нового главного тренера Димитара Димитрова. Болгарин вернулся в клуб спустя год, а в дебютной игре с ним павлодарцы в гостях сыграли вничью с «Тоболом» (1:1).

Ранее в других играх 20-го тура КПЛ «Кайрат» обыграл «Тобол» (1:0), «Астана» победила «Атырау» (2:0), «Кайсар» переиграл «Кызыл-Жар СК» (2:1), а «Акжайык» сыграл вничью с «Актобе» (1:1).

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