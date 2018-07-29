«Ордабасы» после победы над «Кайратом» проиграл «Жетысу» в матче с удалением
Футболисты «Ордабасы» проиграли талдыкорганскому «Жетысу» в домашнем матче 20-го тура казахстанской
Футболисты «Ордабасы» проиграли талдыкорганскому «Жетысу» в домашнем матче 20-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 29 июля, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:2.
К этому матчу «Ордабасы» подходил с серией из двух побед, причем в прошлом туре команда Кахабера Цхададзе обыграла «Кайрат» (2:1). Развить успех у шымкентцев не получилось — они споткнулись на «Жетысу», который проиграл два последних матча.
Уже в первом тайме гости дважды поразили ворота «Ордабасы». На 15-й минуте прямым ударом со штрафного отличился литовский полузащитник «Жетысу» Мантас Куклис, а на 27-й красивым ударом забил армянский хавбек Эдгар Малакян.
После перерыва «Ордабасы» смог отыграть один мяч. Его автором на 67-й минуте стал сенегальский хавбек Абдулаи Диакате, реализовавший свой седьмой пенальти в этом сезоне.
Уже в компенсированное время «Жетысу» лишился вышедшего на замену полузащитника Жакыпа Кожамберды, который получил второе предупреждение за симуляцию. Футболист после показанной красной карточки встретил решение Артема Кучина саркастическими аплодисментами и не хотел уходить с поля, но его буквально вытолкнул соперник.
С 28 очками «Ордабасы» занимает четвертое место, отставая от идущего третьим «Тобола» на шесть баллов. На пятой строчке располагается «Жетысу», у которого теперь 25 баллов.
Ранее в других играх 20-го тура КПЛ «Кайрат» обыграл «Тобол» (1:0), «Астана» победила «Атырау» (2:0), «Кайсар» переиграл «Кызыл-Жар СК» (2:1), «Акжайык» сыграл вничью с «Актобе» (1:1), а «Иртыш» поделил очки с «Шахтером» (1:1).