Брестское «Динамо» только в серии пенальти одолело «Клецк» в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу определились все участники 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу определились все участники 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий обладатель Кубка страны брестское «Динамо» едва не оступилось в гостевом матче 1/16 финала с представителем 2-й лиги чемпионата Беларуси «Клецком». Основное время игры завершилось вничью 1:1, в дополнительные полчаса хозяева вышли вперед и лишь на 2-й компенсированной минуте овертайма брестчане сумели уйти от поражения, а затем вырвали победу в серии послематчевых пенальти — 2:1.
Результаты остальных воскресных встреч 1/16 финала:
«Сморгонь» — «Торпедо» (Минск) — 0:4, ЮАС (Житковичи) — «Ислочь» (Минский район) — 0:5, «Славия» (Мозырь) — «Луч» (Минск) — 3:2, «Чисть» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:11, «Энергетик-БГАТУ» (Минск) — «Динамо» (Минск) — 0:7.
Ранее в 1/8 финала вышли борисовский БАТЭ, «Витебск», жодинское «Торпедо-БелАЗ», бобруйская «Белшина», гомельский «Локомотив», «Смолевичи», «Городея», «Гомель», «Минск» и «Слуцк».