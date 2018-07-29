Брестское «Динамо» только в серии пенальти одолело «Клецк» в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

Действующий обладатель Кубка страны брестское «Динамо» едва не оступилось в гостевом матче 1/16 финала с представителем 2-й лиги чемпионата Беларуси «Клецком». Основное время игры завершилось вничью 1:1, в дополнительные полчаса хозяева вышли вперед и лишь на 2-й компенсированной минуте овертайма брестчане сумели уйти от поражения, а затем вырвали победу в серии послематчевых пенальти — 2:1.