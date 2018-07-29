Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шахтер Д3
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мариуполь0
Десна3
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин2
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
19:00
Тамбов0
Нижний Новгород0
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тюмень1
Армавир0
Футбол. Первый дивизион
18:30
Чертаново3
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи3
Химки2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К1
Факел0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия1
Краснодар-22
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты1
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д1
Ворскла0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т0
Динамо М0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь2
Ротор0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Спартак-21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей0
Зенит2
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч1
Зенит-20
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
15Черенков. Навсегда
20:42 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» только в серии пенальти одолело «Клецк» в 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу определились все участники 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель Кубка страны брестское «Динамо» едва не оступилось в гостевом матче 1/16 финала с представителем 2-й лиги чемпионата Беларуси «Клецком». Основное время игры завершилось вничью 1:1, в дополнительные полчаса хозяева вышли вперед и лишь на 2-й компенсированной минуте овертайма брестчане сумели уйти от поражения, а затем вырвали победу в серии послематчевых пенальти — 2:1.

Результаты остальных воскресных встреч 1/16 финала:

«Сморгонь» — «Торпедо» (Минск) — 0:4, ЮАС (Житковичи) — «Ислочь» (Минский район) — 0:5, «Славия» (Мозырь) — «Луч» (Минск) — 3:2, «Чисть» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:11, «Энергетик-БГАТУ» (Минск) — «Динамо» (Минск) — 0:7.

Ранее в 1/8 финала вышли борисовский БАТЭ, «Витебск», жодинское «Торпедо-БелАЗ», бобруйская «Белшина», гомельский «Локомотив», «Смолевичи», «Городея», «Гомель», «Минск» и «Слуцк».

Динамо Брс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Ким Кардашьян получила пять миллионов долларов за 5 минут
Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов
Владимир Кличко вновь выйдет на ринг против Энтони Джошуа
Дзюба и Кузяев принесли «Зениту» первую победу в РПЛ-2018/19
Черчесов запретил футболистам выпить на приеме в Кремле
Хэмилтон ушел на каникулы королем. Сироткин — лузером
Международный кубок чемпионов: что там происходит?
«Рубин» принимает «Краснодар» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка