СМИ: «Реал» сделал предложение «Челси» по Куртуа и Виллиану
«Реал» сделал предложение «Челси» по трансферу голкипера Тибо Куртуа и нападающего Виллиана.
«Реал» сделал предложение «Челси» по трансферу голкипера Тибо Куртуа и нападающего Виллиана.
Как утверждает Daily Mail, мадридский клуб предложил 100 миллионов евро за обоих игроков.
Куртуа готов к переходу в «Реал», несмотря на то, что имеет еще год контракта с «Челси». Виллианом же, по некоторым данным, также интересуется «Барселона».
В минувшем сезоне Куртуа провел 46 игр в составе «Челси» и пропустил 47 голов. Виллиан принял участие в 55 матчах и забил 13 голов.