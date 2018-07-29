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21:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Витсель на следующей неделе пройдет медосмотр в «Боруссии»

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель летом намерен покинуть китайский клуб.

Как утверждает Euro Unired, 29-летний бельгиец присоединится к дортмундской «Боруссии».

На следующей неделе хавбек пройдет медосмотр в немецком клубе. Ранее Витсель выступал за «Зенит», в составе которого становился чемпионом России.

Напомним, Витсель является игроком «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с 2017 года. Его контракт с китайским клубом рассчитан до конца декабря 2019 года.

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