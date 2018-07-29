СМИ: Игуаин попросил «Ювентус» выставить его на трансфер

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, несмотря на то, что 30-летний аргентинец готовится к новому сезону со «старой синьорой», он намерен сменить клуб.

Отмечается, что Игуаин уже обратился к руководству туринцев по поводу своего трансфера в другой клуб. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что нападающим интересуются «Челси» и «Милан».

По данным итальянской прессы, «Юве» готов отпустить игрока в итальянский клуб, если частью сделки станет защитник «россонери» Леонардо Бонуччи.