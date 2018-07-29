Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.07
Шахтер Д3
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
29.07
Мариуполь1
Десна4
Футбол. Первый дивизион
29.07
Тамбов0
Нижний Новгород0
Футбол. Премьер-лига
29.07
Рубин2
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
29.07
Тюмень1
Армавир0
Футбол. Первый дивизион
29.07
Чертаново3
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
29.07
Сочи3
Химки2
Футбол. Первый дивизион
29.07
Авангард К1
Факел0
Футбол. Первый дивизион
29.07
Мордовия1
Краснодар-22
Футбол. Зарубежный
29.07
Карпаты1
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
29.07
Олимпик Д1
Ворскла0
Футбол. Премьер-лига
29.07
Арсенал Т0
Динамо М0
Футбол. Первый дивизион
29.07
Томь2
Ротор0
Футбол. Первый дивизион
29.07
Шинник1
Спартак-21
Футбол. Премьер-лига
29.07
Енисей0
Зенит2
Футбол. Первый дивизион
29.07
СКА-Хабаровск1
Сибирь1
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
29 июля, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Игуаин попросил «Ювентус» выставить его на трансфер

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в понедельник, 30 июля, приступит к тренировкам с командой, сообщает La Stampa.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, несмотря на то, что 30-летний аргентинец готовится к новому сезону со «старой синьорой», он намерен сменить клуб.

Отмечается, что Игуаин уже обратился к руководству туринцев по поводу своего трансфера в другой клуб. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что нападающим интересуются «Челси» и «Милан».

По данным итальянской прессы, «Юве» готов отпустить игрока в итальянский клуб, если частью сделки станет защитник «россонери» Леонардо Бонуччи.

Аргентинский нападающий выступает за «Ювентус» с 2016 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 60 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 50 матчей, забив 23 мяча и сделав 7 голевых передач.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Мария Шарапова и очень странный поцелуй. Шокирующие фото
Результаты медосмотра Роналду шокировали врачей "Ювентуса"
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов
Азмун забил два. Смолов тоже забил, но стал антигероем
«Наполи» начал переговоры с ЦСКА по трансферу Фернандеса
Два матча ФНЛ в Саранске посетили 51540 зрителей
Хэмилтон ушел на каникулы королем. Сироткин — лузером
Международный кубок чемпионов: что там происходит?
Бердыев досрочно покинул пресс-конференцию после матча
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка