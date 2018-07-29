СМИ: Игуаин попросил «Ювентус» выставить его на трансфер
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в понедельник, 30 июля, приступит к тренировкам с командой, сообщает La Stampa.
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в понедельник, 30 июля, приступит к тренировкам с командой, сообщает La Stampa.
По информации источника, несмотря на то, что 30-летний аргентинец готовится к новому сезону со «старой синьорой», он намерен сменить клуб.
Отмечается, что Игуаин уже обратился к руководству туринцев по поводу своего трансфера в другой клуб. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что нападающим интересуются «Челси» и «Милан».
По данным итальянской прессы, «Юве» готов отпустить игрока в итальянский клуб, если частью сделки станет защитник «россонери» Леонардо Бонуччи.
Аргентинский нападающий выступает за «Ювентус» с 2016 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 60 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 50 матчей, забив 23 мяча и сделав 7 голевых передач.