Ибрагимович оформил хет-трик в победном матче MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси»
ТАСС, 30 июля. «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле обыграл «Орландо» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).
ТАСС, 30 июля. «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле обыграл «Орландо» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).
В составе хозяев три мяча на свой счет записал шведский форвард Златан Ибрагимович (47, 67, 71-я минуты), еще один гол забил Джовани дос Сантос (39).
В текущем розыгрыше MLS в активе 36-летнего Ибрагимовича 15 голов в 17 играх. «Гэлакси» занимает третье место в Западной конференции после 22 матчей, отставая от лидера на 7 очков.