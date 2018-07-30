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09:08 (мск), источник: ТАСС

Ибрагимович оформил хет-трик в победном матче MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси»

ТАСС, 30 июля. «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле обыграл «Орландо» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

Источник: AP 2018

В составе хозяев три мяча на свой счет записал шведский форвард Златан Ибрагимович (47, 67, 71-я минуты), еще один гол забил Джовани дос Сантос (39).

В текущем розыгрыше MLS в активе 36-летнего Ибрагимовича 15 голов в 17 играх. «Гэлакси» занимает третье место в Западной конференции после 22 матчей, отставая от лидера на 7 очков.

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