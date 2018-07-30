СМИ: Футболист «Челси» Канте отменил встречу с представителями ПСЖ

Полузащитник отметил встречу с руководством ПСЖ, которая должна была состояться на прошлой неделе, из-за нежелания продолжать карьеру в чемпионате Франции. Сообщается, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассчитывает переубедить Канте с помощью улучшенного финансового предложения для 27-летнего футболиста.

Канте перешел в «Челси» летом 2016 года из «Лестера» за €35,8 млн. В сезоне-2017/18 полузащитник провел 35 матчей в чемпионате Англии и отметился одним забитым мячом. На чемпионате мира 2018 года Канте провел семь игр и стал чемпионом в составе сборной Франции.