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09:33 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Челси» Канте отменил встречу с представителями ПСЖ

ТАСС, 30 июля. Французский футболист английского «Челси» Н’Голо Канте решил не переходить во французский ПСЖ и отменил встречу с представителями клуба. Об этом сообщает портал Paris United.

Источник: AP 2018

Полузащитник отметил встречу с руководством ПСЖ, которая должна была состояться на прошлой неделе, из-за нежелания продолжать карьеру в чемпионате Франции. Сообщается, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассчитывает переубедить Канте с помощью улучшенного финансового предложения для 27-летнего футболиста.

Канте перешел в «Челси» летом 2016 года из «Лестера» за €35,8 млн. В сезоне-2017/18 полузащитник провел 35 матчей в чемпионате Англии и отметился одним забитым мячом. На чемпионате мира 2018 года Канте провел семь игр и стал чемпионом в составе сборной Франции.

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