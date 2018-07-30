Класс лидеров и пролет «Ордабасы». Обзор 20-го тура КПЛ

Астанчане дома переиграли плетущегося в хвосте турнирной таблицы «Атырау» (2:0). Причем победу команде принесли не часто попадающие в стартовый состав футболисты — Юрий Логвиненко и Сергей Малый. С легкостью добытые три очка позволили столичной команде закрепить лидерство в премьер-лиге, в то время как «нефтяники» осложнили свое турнирное положение. Впрочем, им еще представится возможность спастись от вылета, лишь бы ею умело воспользовались.

«Кайрат» принимал «Тобол» (1:0). Этот матч был центральным в туре, хоть тренеры команд приберегли лидеров для ответных еврокубковых игр. В результате болельщики не увидели искрометного футбола, особенно в первом тайме, когда каждой из сторон не хватало командного взаимодействия. Тем не менее после перерыва сказался класс кайратовцев. На 69-й минуте Исаэль Барбоза решился на дальний удар, чем застал врасплох распластавшегося Вячеслава Котляра. Справедливости ради стоит сказать, что вратарь «Тобола» запоздал с броском и не выручил одноклубников. В оставшееся время до финального свистка хозяева могли закрепить преимущество, но счет больше не изменился. Благодаря минимальной победе «Кайрат» набрал 47 очков и продолжил погоню за «Астаной». «Тобол», несмотря на поражение, с 34 очками остался на третьей строчке.

«Ордабасы» считался фаворитом, однако «Жетысу» преподнес сюрприз (2:1). Семиреченцы два мяча провели к 27-й минуте, и получились они на загляденье. Лишь на 67-й минуте с пенальти Абдуллаи Диакате один мяч отыграл, а вот спастись от поражения южанам не довелось. Как итог, шымкентцы не сумели сократить шестиочковое отставание от призовой тройки. При этом талдыкорганцы с седьмой строчки поднялись на пятую, их отставание от идущего на четвертом месте «Ордабасы» исчисляется тремя пунктами.

«Актобе» в гостевом матче с «Акжайыком» был близок к тому, чтобы одержать третью победу подряд, но немного не дотерпел (1:1). Перед самым перерывом счет открыл Жан-Эд Морис. Ответный мяч от Андрея Ткачука актюбинцы пропустили за четыре минуты до конца основного времени. Таким образом, подопечные Владимира Муханова с пятой позиции скатились на шестую, уральцы — восьмые. Несмотря на упущенную победу, «красно-белые» в последующих играх способны существенно улучшить свою турнирную ситуацию, они сейчас, как говорится, на ходу.

Еще один ничейный результат был зафиксирован в поединке «Иртыша» и «Шахтера» (1:1). Основные события развернулись во втором тайме. На 56-й минуте точным ударом отметился Антонио Родриго, но его успеху недолго радовались болельщики павлодарского клуба, так как спустя семь минут Дамир Кояшевич счет сравнял. Результативная ничья вряд ли устроила одну из команд, поскольку их безвыигрышная серия подзатянулась — семь игр без побед у «Иртыша» и пять игр у «Шахтера». В таблице павлодарцы идут девятыми, карагандинцы — десятыми.

«Кайсар» оказался сильнее «Кызыл-Жар СК» (2:1) и довел свою беспроигрышную серию до пяти туров. Кызылординцы свои мячи провели в первом тайме, после чего играли строго по результату. И все же выиграть с «сухим» счетом им не удалось. На третьей компенсированной минуте Мирослав Лечич отквитал один мяч, на большее гостям банально не хватило времени. После этой игры «Кайсар» с восьмого места поднялся на седьмое, петропавловцы — 11-е.