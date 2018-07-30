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13:05 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Барселоны» Видаль перейдет в «Севилью» за €9,5 млн

ТАСС, 30 июля. Защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Алеиш Видаль перейдет в «Севилью» за €9,5 млн. Об этом сообщает портал Football Espana.

Источник: Reuters

Руководство «Барселоны» согласилось отпустить 28-летнего игрока, за которого требовало не менее €10 млн. Ранее сообщалось, что в услугах защитника был заинтересован российский «Локомотив», который предлагал за игрока €8 млн.

Видаль уже выступал за «Севилью» в сезоне-2014/15, откуда перешел в «Барселону». В прошедшем сезоне защитник провел 15 матчей в чемпионате Испании и отметился одним забитым мячом.

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