СМИ: Футболист «Барселоны» Видаль перейдет в «Севилью» за €9,5 млн
ТАСС, 30 июля. Защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Алеиш Видаль перейдет в «Севилью» за €9,5 млн. Об этом сообщает портал Football Espana.
ТАСС, 30 июля. Защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Алеиш Видаль перейдет в «Севилью» за €9,5 млн. Об этом сообщает портал Football Espana.
Руководство «Барселоны» согласилось отпустить 28-летнего игрока, за которого требовало не менее €10 млн. Ранее сообщалось, что в услугах защитника был заинтересован российский «Локомотив», который предлагал за игрока €8 млн.
Видаль уже выступал за «Севилью» в сезоне-2014/15, откуда перешел в «Барселону». В прошедшем сезоне защитник провел 15 матчей в чемпионате Испании и отметился одним забитым мячом.