Моуринью: На месте американских болельщиков не тратил бы деньги на матч «МЮ» — «Ливерпуль»

«Ман Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» 1:4 — на этот матч на Michigan Stadium в Энн-Арборе пришло более 101 тысячи болельщиков.



«Атмосфера на трибунах была хорошая, но я бы на месте зрителей не пришел на матч двух этих команд. Не тратил бы на это деньги.



Я смотрел матч “Челси” с “Интером” перед этим. Там люди решили, что лучше пойти на пляж — стадион был пустой», — приводит слова Моуринью The Daily Mail.