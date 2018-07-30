Моуринью: На месте американских болельщиков не тратил бы деньги на матч «МЮ» — «Ливерпуль»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что интерес к турне европейских команд в США преувеличен.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что интерес к турне европейских команд в США преувеличен.
«Ман Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» 1:4 — на этот матч на Michigan Stadium в
«Атмосфера на трибунах была хорошая, но я бы на месте зрителей не пришел на матч двух этих команд. Не тратил бы на это деньги.
Я смотрел матч “Челси” с “Интером” перед этим. Там люди решили, что лучше пойти на пляж — стадион был пустой», — приводит слова Моуринью The Daily Mail.