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13:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью: На месте американских болельщиков не тратил бы деньги на матч «МЮ» — «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что интерес к турне европейских команд в США преувеличен. Топ-клубы во время матчей Международного кубка чемпионов выпускают много резервистов в своих составах.

Источник: Reuters

«Ман Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» 1:4 — на этот матч на Michigan Stadium в Энн-Арборе пришло более 101 тысячи болельщиков.

«Атмосфера на трибунах была хорошая, но я бы на месте зрителей не пришел на матч двух этих команд. Не тратил бы на это деньги.

Я смотрел матч “Челси” с “Интером” перед этим. Там люди решили, что лучше пойти на пляж — стадион был пустой», — приводит слова Моуринью The Daily Mail.

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