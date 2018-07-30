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13:56 (мск), источник: ТАСС

ФК «Кьево» поднял цены на билеты на игру с «Ювентусом» на 50% после перехода Роналду

ТАСС, 30 июля. Итальянский футбольный клуб «Кьево» поднял цены на билеты на домашнюю игру против «Ювентуса» на 50% после перехода в туринскую команду нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает портал sportmediaset.it.

Источник: Reuters

Цены на первый ряд центральных трибун увеличились со €100 до €150. Билеты на верхний ярус трибун стадиона «Маркантонио Бентегоди» стали стоить €60 вместо €40, а стоимость билетов на угловые сектора увеличилась с €30 до €50.

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10 июля было объявлено о переходе Роналду из испанского «Реала» в «Ювентус». Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €100 млн, соглашение заключено до 30 июня 2022 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.

В первом туре чемпионата Италии сезона-2018/19 «Ювентус» на выезде сыграет с «Кьево», матч состоится 19 августа.

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