ФК «Кьево» поднял цены на билеты на игру с «Ювентусом» на 50% после перехода Роналду

Цены на первый ряд центральных трибун увеличились со €100 до €150. Билеты на верхний ярус трибун стадиона «Маркантонио Бентегоди» стали стоить €60 вместо €40, а стоимость билетов на угловые сектора увеличилась с €30 до €50.

10 июля было объявлено о переходе Роналду из испанского «Реала» в «Ювентус». Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €100 млн, соглашение заключено до 30 июня 2022 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.