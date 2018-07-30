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13:34 (мск), источник: Vesti.kz

Результативность новичков, или что нужно знать о 20-м туре КПЛ

20-й тур чемпионата Казахстана по футболу был примечателен, например, не только поражением «Ордабасы» на своем поле от «Жетысу» (1:2), но и другими интересными событиями. О них более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

— В минувшем туре дебютировали новые-старые футболисты премьер-лиги
Мирослав Лечич и Родриго Антонио. Первый известен казахстанским болельщикам по выступлениям за «Тараз» и «Акжайык», в летнее трансферное окно он перешел в «Кызыл-Жар СК». Второй в прошлом сезоне выступал за «Иртыш», по завершении сезона бразилец покинул павлодарскую команду, в которую этим летом его снова пригласил Димитар Димитров. При этом оба игрока отметились голами в 20-м туре. Гол Лечича позволил «Кызыл-Жар СК» не проиграть «Кайсару» с «сухим» счетом, в свою очередь Антонио помог «Иртышу» сыграть вничью с «Шахтером».

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— Счет своим голам за «Актобе» открыл и французский нападающий Жан-Эд Морис. Правда, для этого ему пришлось провести десять игр. К тому же актюбинцы упустили победу в гостевом матче с «Акжайыком» — 1:1.

— В туре из домашних команд только «Ордабасы» потерпел поражение. Как известно, обидчиком южан выступил «Жетысу» — 2:1.

— Самой миролюбивой командой по-прежнему является «Кайсар», на его счету девять ничьих.

— Самой проигрывающей командой также остается «Кызыл-Жар СК», в пассиве петропавловского клуба 12 поражений.

— По итогам 20-го тура «Астана» сохранила статус самого результативного участника премьер-лиги, в активе северян 45 мячей. Причем оборона столичного клуба считается самой надежной: всего 12 пропущенных мячей. Худшая защита у «Ордабасы»: 34 пропущенных гола.

— Матч «Ордабасы» — «Жетысу» стал самым посещаемым в туре — 4 000 болельщиков. Низкая посещаемость была зафиксирована во встрече «Кайсар» — «Кызыл-Жар СК» — 2 000 зрителей.

— В туре получилось одно удаление, его заработал полузащитник «Жетысу» Жакып Кожамберды. Что интересно, на поле он появился на 70-й минуте вместо Елжаса Алтынбекова. Первое предупреждение Кожамберды получил на 84-й минуте, второе — на второй компенсированной минуте.

Матчи 21-го тура также пройдут в два дня. 4 августа встретятся «Жетысу» — «Акжайык», «Актобе» — «Астана», «Атырау» — «Кайсар», 5-го числа сыграют «Кызыл-Жар СК» — «Иртыш», «Шахтер» — «Кайрат», «Тобол» — «Ордабасы».

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Результативность новичков, или что нужно знать о 20-м туре КПЛ
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