Результативность новичков, или что нужно знать о 20-м туре КПЛ

— В минувшем туре дебютировали новые-старые футболисты премьер-лиги —

Мирослав Лечич и Родриго Антонио. Первый известен казахстанским болельщикам по выступлениям за «Тараз» и «Акжайык», в летнее трансферное окно он перешел в «Кызыл-Жар СК». Второй в прошлом сезоне выступал за «Иртыш», по завершении сезона бразилец покинул павлодарскую команду, в которую этим летом его снова пригласил Димитар Димитров. При этом оба игрока отметились голами в 20-м туре. Гол Лечича позволил «Кызыл-Жар СК» не проиграть «Кайсару» с «сухим» счетом, в свою очередь Антонио помог «Иртышу» сыграть вничью с «Шахтером».

— Счет своим голам за «Актобе» открыл и французский нападающий Жан-Эд Морис. Правда, для этого ему пришлось провести десять игр. К тому же актюбинцы упустили победу в гостевом матче с «Акжайыком» — 1:1.

— В туре из домашних команд только «Ордабасы» потерпел поражение. Как известно, обидчиком южан выступил «Жетысу» — 2:1.

— Самой миролюбивой командой по-прежнему является «Кайсар», на его счету девять ничьих.

— Самой проигрывающей командой также остается «Кызыл-Жар СК», в пассиве петропавловского клуба 12 поражений.

— По итогам 20-го тура «Астана» сохранила статус самого результативного участника премьер-лиги, в активе северян 45 мячей. Причем оборона столичного клуба считается самой надежной: всего 12 пропущенных мячей. Худшая защита у «Ордабасы»: 34 пропущенных гола.

— Матч «Ордабасы» — «Жетысу» стал самым посещаемым в туре — 4 000 болельщиков. Низкая посещаемость была зафиксирована во встрече «Кайсар» — «Кызыл-Жар СК» — 2 000 зрителей.

— В туре получилось одно удаление, его заработал полузащитник «Жетысу» Жакып Кожамберды. Что интересно, на поле он появился на 70-й минуте вместо Елжаса Алтынбекова. Первое предупреждение Кожамберды получил на 84-й минуте, второе — на второй компенсированной минуте.