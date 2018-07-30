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15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Пьянич красиво попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич удивительным образом попал в баскетбольное кольцо.

Источник: Reuters

Пьянич финтом «радуга» отдавал пас на баскетболиста «Бруклина» Кеннета Фарида, но мяч сразу полетел в кольцо.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» находится в турне в США. Чемпион Италии победил «Баварию» (2:0) и сыграл вничью с «Бенфикой» (1:1). Впереди у «Юве» матчи со сборной звезд МЛС и «Реалом».

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