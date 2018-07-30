Какие трансферы совершили казахстанские клубы 30 июля
Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила об изменениях в составах команд по итогам 30 июля 2018 года.
Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила об изменениях в составах команд по итогам 30 июля 2018 года.
«Актобе»
Отзаявлен: Дидар Жалмукан (№ 73)
«Атырау»
Отзаявлен: Стефан Живкович (№ 30)
«Кызыл-Жар СК»
Отзаявлен: Алибек Аяганов (№ 6)
«Тараз»
Отзаявлен: Тимур Байжанов (№ 11)
«Экибастуз»
Отзаявлены: Шерхан Бауыржан (№ 10), Олжас Ильясов (№ 23)
«Акжайык М»
Отзаявлен: Никита Попов (№ 47)
«Рузаевка»
Дозаявлены: Никита Попов, Константин Кавакиди.