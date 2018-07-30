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15:57 (мск), источник: Sports.kz

Какие трансферы совершили казахстанские клубы 30 июля

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила об изменениях в составах команд по итогам 30 июля 2018 года.

«Актобе»
Отзаявлен: Дидар Жалмукан (№ 73)

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«Атырау»
Отзаявлен: Стефан Живкович (№ 30)

«Кызыл-Жар СК»
Отзаявлен: Алибек Аяганов (№ 6)

«Тараз»
Отзаявлен: Тимур Байжанов (№ 11)

«Экибастуз»
Отзаявлены: Шерхан Бауыржан (№ 10), Олжас Ильясов (№ 23)

«Акжайык М»
Отзаявлен: Никита Попов (№ 47)

«Рузаевка»
Дозаявлены: Никита Попов, Константин Кавакиди.

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