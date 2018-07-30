Лучший футболист и бомбардир первой лиги Украины перешел в казахстанский клуб

Интересно, что в начале июля форвард перешел из «Вереса» во «Львов», но впоследствии Степанюк попросил руководство нового клуба пойти ему навстречу и отпустить в другую команду, так как украинцу захотелось попробовать свои силы за рубежом. На тот момент он имел несколько предложений, но в итоге свой выбор остановил на «Жетысу». Контракт с семиреченцами был подписан до конца 2018 года.

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Степанюк также известен по выступлениям за украинские команды «Колос», «Таврия», «Сталь», «Говерла», «Александрия», «Олимпик».

В сезоне-2016/2017, выступая за «Верес», стал лучшим бомбардиром первой лиги Украины. В 33 играх забил 24 гола, пять из них с пенальти. При этом его команда финишировала на третьем месте. В том же сезоне Степанюк был признан лучшим футболистом лиги. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 600 тысяч евро.

Напомним, «Жетысу» после 20 туров занимает пятое место в премьер-лиге. Ближайшую игру в чемпионате талдыкорганский клуб проведет 4 августа на своем поле с «Акжайыком».