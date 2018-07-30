Ибрагимович не поможет сборной всех звёзд МЛС в игре с «Ювентусом»

За прошедшую неделю футболист принял участие в трёх матчах лиги, поэтому не будет задействован в игре с туринцами.

«Я разочарован, что пропущу игру против «Ювентуса», одного из своих бывших клубов. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые голосовали за меня. Сейчас моя основная задача — забивать голы и помогать «Лос-Анджелесу», — цитирует шведа пресс-служба МЛС.