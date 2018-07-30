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16:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович не поможет сборной всех звёзд МЛС в игре с «Ювентусом»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не поможет сборной всех звёзд МЛС в выставочном матче с «Ювентусом», который состоится 1 августа в Атланте.

Источник: AP 2018

За прошедшую неделю футболист принял участие в трёх матчах лиги, поэтому не будет задействован в игре с туринцами.

«Я разочарован, что пропущу игру против «Ювентуса», одного из своих бывших клубов. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые голосовали за меня. Сейчас моя основная задача — забивать голы и помогать «Лос-Анджелесу», — цитирует шведа пресс-служба МЛС.

Ибрагимович стал главным героем прошедшего поединка с «Орландо Сити» (4:3), записав на свой счёт три результативных удара.

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