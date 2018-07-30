ПСЖ обыграл «Атлетико» в матче Международного кубка чемпионов в Сингапуре

Источник: AP 2018

В составе парижан отличились Кристофер Нкунку (33-я минута), Мусса Диаби (72) и Виргил Постолаки (90). У «Атлетико» отличился Виктор Мольехо (75). На 86-й минуте полузащитник ПСЖ Антуан Бернед отправил мяч в свои ворота.

Для французской команды этот матч стал третьим в Международном кубке чемпионов. Ранее ПСЖ уступил немецкой «Баварии» (1:3) и разгромно проиграл английскому «Арсеналу» со счетом 1:5. Для «Атлетико» этот матч стал вторым на турнире, в первой встрече подопечные Диего Симеоне по пенальти обыграли английский «Арсенал».

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Челси», «Манчестер Сити» «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль», испанские «Барселона» и «Реал», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Рома», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд), французский «Лион», а также португальская «Бенфика».