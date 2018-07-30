«Шахтер» подписал лучшего бомбардира чемпионата Армении

Армянский нападающий Гегам Арутюнян стал игроком «Шахтера». Об этом объявил официальный сайт карагандинского клуба.

Контракт с 27-летним Арутюняном рассчитан до конца сезона. Для него «Шахтер» стал первой зарубежной командой в карьере.

Последние четыре сезона Арутюнян выступал за «Гадзасар», а до этого выступал за «Улисс». Карьеру футболиста он начинал как центральный защитник, но затем переквалифицировался в левого вингера и центрфорварда.