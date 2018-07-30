«Шахтер» подписал лучшего бомбардира чемпионата Армении
Он успел отметиться голом в текущем розыгрыше Лиги Европы.
Он успел отметиться голом в текущем розыгрыше Лиги Европы.
Армянский нападающий Гегам Арутюнян стал игроком «Шахтера». Об этом объявил официальный сайт карагандинского клуба.
Контракт с 27-летним Арутюняном рассчитан до конца сезона. Для него «Шахтер» стал первой зарубежной командой в карьере.
Последние четыре сезона Арутюнян выступал за «Гадзасар», а до этого выступал за «Улисс». Карьеру футболиста он начинал как центральный защитник, но затем переквалифицировался в левого вингера и центрфорварда.
В двух последних сезонах Арутюнян забивал по 12 голов в 29 матчах, а в мае стал лучшим бомбардиром чемпионата Армении. В июле он отыграл по 90 минут в обоих встречах первого раунда Лиги Европы против «Леха» (0:2, 2:1), забив один гол в ворота польского клуба.