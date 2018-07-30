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22:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Челси» приостановил переговоры с «Реалом» о переходе Куртуа

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Лондонский «Челси» приостановил переговоры с мадридским «Реалом» по трансферу голкипера сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа, сообщает Sky Sports.

Источник: AP 2018

По информации издания, «Челси» разрешил Куртуа покинуть клуб в летнее трансферное окно, но «синие» не расстанутся с вратарем, пока не найдут ему замену. Отмечается, что «Челси» вместо него намерен приобрести Джордана Пикфорда, но голкипер сборной Англии ведет переговоры о подписании нового контракта с «Эвертоном», за который он выступает. Лондонцы уже заключили соглашение с Робертом Грином, который станет третьим стражем ворот команды в новом сезоне.

Ранее Daily Mail сообщал, что «Реал» сделал предложение «Челси» в размере 100 миллионов фунтов стерлингов за Куртуа и полузащитника Виллиана. По данным Sky Sports, «Королевский клуб» оценивает 26-летнего бельгийца в 32 миллиона фунтов.

В прошедшем сезоне Куртуа сыграл за «Челси» 46 матчей, он также выступал в составе своей национальной команды на чемпионате мира в России, стал бронзовым призером турнира.

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