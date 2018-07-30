«Челси» приостановил переговоры с «Реалом» о переходе Куртуа

По информации издания, «Челси» разрешил Куртуа покинуть клуб в летнее трансферное окно, но «синие» не расстанутся с вратарем, пока не найдут ему замену. Отмечается, что «Челси» вместо него намерен приобрести Джордана Пикфорда, но голкипер сборной Англии ведет переговоры о подписании нового контракта с «Эвертоном», за который он выступает. Лондонцы уже заключили соглашение с Робертом Грином, который станет третьим стражем ворот команды в новом сезоне.