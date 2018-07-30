«Челси» приостановил переговоры с «Реалом» о переходе Куртуа
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Лондонский «Челси» приостановил переговоры с мадридским «Реалом» по трансферу голкипера сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа, сообщает Sky Sports.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Лондонский «Челси» приостановил переговоры с мадридским «Реалом» по трансферу голкипера сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа, сообщает Sky Sports.
По информации издания, «Челси» разрешил Куртуа покинуть клуб в летнее трансферное окно, но «синие» не расстанутся с вратарем, пока не найдут ему замену. Отмечается, что «Челси» вместо него намерен приобрести Джордана Пикфорда, но голкипер сборной Англии ведет переговоры о подписании нового контракта с «Эвертоном», за который он выступает. Лондонцы уже заключили соглашение с Робертом Грином, который станет третьим стражем ворот команды в новом сезоне.
Ранее Daily Mail сообщал, что «Реал» сделал предложение «Челси» в размере 100 миллионов фунтов стерлингов за Куртуа и полузащитника Виллиана. По данным Sky Sports, «Королевский клуб» оценивает 26-летнего бельгийца в 32 миллиона фунтов.
В прошедшем сезоне Куртуа сыграл за «Челси» 46 матчей, он также выступал в составе своей национальной команды на чемпионате мира в России, стал бронзовым призером турнира.