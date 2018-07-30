Роналду провел первую тренировку в составе «Ювентуса»

Роналду прибыл в расположение «Ювентуса» после отпуска, в который он ушел после завершения выступления на чемпионате мира 2018 года в России.

В первый день Роналду прошел медицинское обследование, а тренировка прошла в тренажерном зале. Вместе с ним работали уругваец Родриго Бентанкур, бразилец Дуглас Коста, колумбиец Хуан Куадрадо и аргентинцы Пауло Дибала и Гонсало Игуаин, которые также принимали участие в матчах мирового первенства.

О переходе Роналду из испанского «Реала» в «Ювентус» было объявлено 10 июля. Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €100 млн, соглашение заключено до 30 июня 2022 года.