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22:51 (мск), источник: ТАСС

Роналду провел первую тренировку в составе «Ювентуса»

ТАСС, 30 июля. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел первую тренировку в составе итальянского футбольного клуба «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Роналду прибыл в расположение «Ювентуса» после отпуска, в который он ушел после завершения выступления на чемпионате мира 2018 года в России.

В первый день Роналду прошел медицинское обследование, а тренировка прошла в тренажерном зале. Вместе с ним работали уругваец Родриго Бентанкур, бразилец Дуглас Коста, колумбиец Хуан Куадрадо и аргентинцы Пауло Дибала и Гонсало Игуаин, которые также принимали участие в матчах мирового первенства.

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О переходе Роналду из испанского «Реала» в «Ювентус» было объявлено 10 июля. Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €100 млн, соглашение заключено до 30 июня 2022 года.

Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.

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