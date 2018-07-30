Головин в «Монако». Как это будет

Источник: AFP 2018

Тренировки

Как вице-президент «Монако» Вадим Васильев сообщил корреспонденту «СЭ» Виталию АЙРАПЕТОВУ, Головин приступит к тренировкам в конце этой недели, а матч за Суперкубок Франции с «ПСЖ», который пройдет в субботу в китайском Шэньчжэне, российский хавбек пропустит.

Более подробных комментариев Васильев не предоставил, однако очевидно, что Головин свою первую тренировку в новом клубе проведет или один, или с молодежью, или с резервистами, или же с игроками основы, которых Леонарду Жардим решит в Суперкубке не использовать (например, чтобы поберечь). Раньше вечера воскресенья команда из Китая вряд ли вернется. Больше того, сейчас в графике «Монако» 5 августа значится как день отдыха.

Улетят же монегаски в Шэньчжэнь уже во вторник. Там до встречи за трофей они проведут три тренировки и дадут пресс-конференцию.

Матчи

В июле «Монако» провел шесть контрольных матчей на сборе в Германии: с польскими «Вислой» (1:1, пенальти — 4:5) и «Рухом» (3:0), бельгийским «Серкль Брюгге» (3:2), немецкими «Падерборном» (2:3), «Бохумом» (2:2) и «Гамбургом» (1:3). Больше товарищеских матчей у команды этим летом не будет.

В первом туре национального первенства монегаски 11 августа на выезде сыграют с «Нантом». Соответственно именно в этой встрече и может дебютировать Головин. Важно, чтобы к этому сроку ему сделали рабочую визу.

Затем в августе «Монако» проведет еще два встречи в чемпионате:

18 августа — «Лилль» (дома),

25 августа — «Бордо» (на выезде).

В еврокубках клуб начнет выступления в сентябре — в групповом этапе Лиги чемпионов.

Жизнь

В день подписания контракта с «Монако» Головин отправился в горы, где в футболке клуба позировал фотографам на фоне море и княжества. Красота — невероятная.

Где будет жить Головин — будет ли это отдельный дом, или квартира — пока не сообщалось. Как не говорилось и о том, будет ли у него личный водитель, своя охрана и так далее.

Однако ясно одно — «Монако» сделает все, чтобы нашему футболисту было максимально комфортно. Для Франции — это суперклуб, и к игрокам там относятся по высшему разряду. Посмотрите, сколько «Монако» заработал на продаже игроков (только в этом году почти 300 миллионов евро) — и сразу все станет понятно.

Популярность

«Монако» представил Головина по-княжески. Фиксировался каждый его шаг. Вот он с Вадимом Васильевым, вот делает селфи на той самой горе, вот подписывает футболку, которую потом красиво сфотографировали в раздевалке. Был подготовлен и специальный информационный ролик о российском футболисте — где родился, сколько матчей провел, как играл, кому забивал. Головин даже выкрикнул девиз Монако — Daghe Munegu! («Вперед, Монако!»).

В Монако, судя по публикациям в соцсетях, уже сейчас можно приобрести майку с фамилией Головина.