Зыгмантович: Приход Марадоны создал в Бресте новую атмосферу

Источник: Reuters

— «Рух» — дочерняя команда брестского «Динамо». Почувствовали ли вы перемены в связи с приходом на пост председателя правления клуба Диего Марадоны?

— Непосредственно на себе — пока нет. Но приход Марадоны, безусловно, создал новую атмосферу, позитивно влияющую на всех футболистов и тренеров.

— Вы ведь играли против Диего 28 лет назад на чемпионате мира в Италии. А в Бресте виделись с ним?