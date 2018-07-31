Зыгмантович: Приход Марадоны создал в Бресте новую атмосферу
Главный тренер «Руха» Андрей Зыгмантович в интервью корреспонденту «Прессбола» Борису Тасману рассказал о роли Диего Марадоны в брестском «Динамо».
Главный тренер «Руха» Андрей Зыгмантович в интервью корреспонденту «Прессбола» Борису Тасману рассказал о роли Диего Марадоны в брестском «Динамо».
— «Рух» — дочерняя команда брестского «Динамо». Почувствовали ли вы перемены в связи с приходом на пост председателя правления клуба Диего Марадоны?
— Непосредственно на себе — пока нет. Но приход Марадоны, безусловно, создал новую атмосферу, позитивно влияющую на всех футболистов и тренеров.
— Вы ведь играли против Диего 28 лет назад на чемпионате мира в Италии. А в Бресте виделись с ним?
— Встретились в комнате ожидания в перерыве матча с «Шахтером». Поговорили с минуту.